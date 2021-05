La piccola promessa del cinema Aurora Guarino riceve la prima comunione

La vedremo presto nel nuovo film di Gianfranco Gallo, ma la bellissima Aurora Guarino non è nuova a partecipazioni cinematografiche. Nonostante la giovanissima età calca da anni la scena dello spettacolo ed i progetti futuri che la coinvolgono lasciano presagire un futuro da stella del cinema. La sua carriera inizia nel 2018/2019 con sfilata per l’atelier Maria Laurenza a Roma e lo shooting per le fotografe “Polly” . Nel 2020 le sue prime apparizioni nel mondo del cinema come attrice per una puntata della serie “Ricci e capricci” in onda su La5, ruolo che interpreterà anche quest’anno che sembra essere per lei un anno molto importante, infatti, oltre ad essere testimonial per l’azienda pimu’ bag e blossom gioielli, la vedremo presto esordire sul grande schermo per il nuovo film di Gianfranco Gallo “12 Repliche “ e inoltre Aurora sarà impegnata per un grande progetto su Italia 1.

Auguri alla nostra piccola stella che sabato 30 riceverà il sacramento della prima comunione, auguri anche per la tua carriera.