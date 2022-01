La pressione del sangue in un soggetto anziano: cosa è bene sapere

A mano a mano che l’età avanza, si può registrare un aumento della pressione arteriosa. Gli esperti del settore sono concordi nel ritenere fondamentale il ricorso a terapie studiate su misura e personalizzate a seconda delle condizioni fisiche di ogni persona e, ovviamente, della sua età. Questo vuol dire che è sbagliato puntare subito sui medicinali, che in molte circostanze non servono: prima, invece, occorre intervenire sullo stile di vita e sulla dieta del paziente.

I valori della pressione

A partire dai 60 anni, in genere, i valori pressione si fanno un po’ più elevati: nello specifico, a crescere sono i valori della pressione sistolica, quella che viene comunemente definita massima. Ma perché succede questo? Tutto dipende dal fatto che i vasi arteriosi diventano più rigidi: è una conseguenza fisiologica dell’invecchiamento. La prevenzione in questo ambito è fondamentale: in età adulta è opportuno fare in modo che la pressione si mantenga su livelli corretti, così da essere più protetti dall’ipertensione in età avanzata. Si ha a che fare con una condizione di ipertensione se si supera una minima di 90 e una massima di 140, ma già a partire da una minima di 75 e una massima di 115 si registra un graduale incremento del rischio cardiovascolare.

La pressione bassa

Gli specialisti quasi sempre considerano una pressione cardiaca moderatamente bassa un fattore di protezione rispetto alle patologie cardiovascolari. Per le persone con più di 65 anni, in media, la pressione va da 83 a 91 per la minima e da 121 a 147 per la massima.

Pressione alta: quali sono le conseguenze?

L’ipertensione non causa sintomi di alcun genere, ed è questo il motivo per il quale può succedere di non sapere di soffrire di questo problema per molti anni di seguito. Le conseguenze dell’ipertensione si presentano ad alcuni anni di distanza: in genere, dopo 10 anni per i danni che riguardano il sistema cardiocircolatorio e dopo 20 anni per quelli che interessano il cervello. Ci sono, comunque, dei sintomi che è bene non sottovalutare: sono quelli delle crisi ipertensive, che comportano un drastico aumento della pressione. Tali sintomi comprendono i sudori freddi, le vertigini, la percezione di ronzii, la sensazione di testa pesante ed improvvise emicranie.

Perché non si deve sottovalutare l’ipertensione

Certo è che l’ipertensione non può e non deve in alcun modo essere ignorata, poiché la malattia può innescare sintomi ben più evidenti e gravi, fra i quali si ricordano l’impotenza, gli acufeni, le alterazioni visive, le vertigini, la dispnea, l’astenia e la cefalea nucale, che nella maggior parte dei casi si presenta al risveglio. Il prolungarsi di una situazione di ipertensione causa danni che possono generare conseguenze importanti per l’organismo: per esempio al cuore, ai reni e al cervello. Si parla, tra l’altro, di perdita di memoria causata da alterazione delle funzioni cerebrali o di insufficienza renale, ma anche di ischemia cardiaca.

Attenzione anche all’ipertensione

Se l’ipertensione è un disturbo che non si può trascurare, anche l’ipotensione richiede una certa attenzione. È comunque meno pericolosa, con l’eccezione del periodo estivo: con il caldo, infatti, i valori di pressione del sangue più bassi della norma possono essere causa di giramenti di testa, che negli anziani possono causare adulte, o stanchezza. L’ipotensione può essere la conseguenza dell’assunzione di diuretici o di altri farmaci; si distingue tra ipotensione grave da shock, ipotensione neuronale mediata o ipotensione ortostatica. Limitare le dosi nei pasti è un suggerimento utile per contrastare l’ipotensione, mentre un altro accorgimento prezioso consiste nel muoversi in maniera lenta nel momento in cui ci si alza dalla posizione sdraiata. Anche bere molto è fondamentale.

I sintomi dell’incontinenza