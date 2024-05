La priorità della Roma per il mercato estivo

Paulo Dybala continua ad essere uno dei maggiori crucci della Roma per questa prima parte delle voci estive di calciomercato. A poco più di un mese dall’inizio del calciomercato, qualcosa si muove

Con la conferma di Daniele de Rossi in panchina e l’arrivo di Florent Ghisolfi come direttore sportivo della Roma, la squadra italiana ha un grande dilemma da risolvere prima dell’inizio della finestra di trasferimenti. Si tratta di chiarire il futuro di Paulo Dybala nella squadra giallorossa.

Come riporta Sportmediaset, l’argentino, nonostante non faccia parte della politica giovanile di De Rossi, è una delle priorità del tecnico italiano per la prossima stagione. Libero nel 2025, il giocatore ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro, motivo per cui la Roma vuole risolvere il futuro del suo fuoriclasse prima dell’inizio della finestra di trasferimento.

De Rossi snocciola la questione

L’allenatore giallorosso ha deciso di parlare del proprio calciatore, rilasciando alcune dichiarazioni proprio sul mercato: “Bisogna sempre essere pronti. Mi dicevano che aveva spesso problemi fisici. Quando sono arrivato è sempre stato il primo ad andare forte in allenamento. Gli abbiamo chiesto di andare a rincorrere qualche giocatore e ha dato grande disponibilità e sono sono soddisfatto del rapporto con lui. Mi tengo stretto tutti i miei giocatori. Adesso non diremo nulla a voi. Però è il momento di fare non di dire. Nel calcio si fanno dei progetti che vengono scombussolati dalle decisioni del calciatore o del procuratore. Dire oggi questo rimane è un boomerang. Dobbiamo essere bravi anche dal punto di vista della comunicazione”.