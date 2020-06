La promessa di Callejón alla squadra per chiudere in bellezza

Dopo un anno di tira e molla per i rinnovi del Napoli alla fine i verdetti sembrano ormai essere ben delineati. Mertens ha rinnovato e vestirà ancora la maglia azzurra; Callejón, invece, è arrivato al capolinea della sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Finora, è riuscito ad arricchire il suo palmares con la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Juventus, ma la stagione è ancora lunga e può regalare ancora sorprese: la rincorsa al quarto posto che dipenderà dalla sfida all’Atalanta di giovedì e il difficile cammino in Champions ostacolato dal Barcellona agli ottavi.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Cronache di Napoli, alcuni giocatori domenica sera sono stati a cena in un noto ristorante a Posillipo e il calciatore spagnolo ne avrebbe approfittato per fare un discorso ai suoi compagni.

A tavola c’erano Mertens, Hysaj, Callejón, Maksimovic, Mário Rui e qualche altro loro amico. A un certo punto l’ex Real Madrid ha preso la parola per fare un discorso.

“Devo chiudere in bellezza, per me e soprattutto per il popolo partenopeo. Ce lo meritiamo”.