La Pupa e Il Secchione, anche la ex di Paolo Brosio nel cast?

Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, dovrebbe essere nel nuovo cast de La Pupa e Il Secchione, condotto per la prima volta da Barbara D’Urso. Questa dovrebbe essere la prima esperienza televisiva in un reality per la giovane ragazza. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il cast del programma

Il reality andrà in onda su Mediaset a partire da martedì 15 marzo, esattamente il girono dopo la finale del Grande Fratello Vip. Attualmente, l’unico secchione degno di nota e confermato sarebbe il mummologo e papirologo Aristide Malnati (ex Isola dei Famosi).

Le pupe invece dovrebbero essere Asia Valente (ex Grande Fratello Vip), Paola Caruso (ex L’Isola dei Famosi), Mila Suarez (ex Grande Fratello), Flavia Vento (ex L’Isola dei Famosi ed ex Grande Fratello Vip) e Maria Laura De Vitis (prima esperienza in un reality).

I giudici, invece, dovrebbero essere Antonella Elia, Federico Fashion Style e si fanno sempre più insistenti le voci su Soleil Sorgé. La gieffina al momento è chiusa nella casa del GFVip e il suo futuro sulla finale è incerto. È chiaro che se dovesse essere la prossima finalista, sarebbe impensabile per lei presenziare il girono dopo nello studio della D’Urso.

Le parole su Paolo Brosio

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa” disse Maria Laura una volta conclusa la sua relazione con Brosio.