La Pupa e Il Secchione, scoppia l’attrazione tra Nicolò Scalfi e Vera Miales

La Pupa e Il Secchione sta già appassionando il pubblico italiano e iniziano a formarsi e prime coppie. Vera Miales e Nicolò Scalfi sembrerebbero sempre più vicini, nonostante lei sia fidanzata con Amedeo Goria. Ricordate la sua sorpresa al GFVip dell’anno scorso in abito da sposa?

Scoppia la passione tra Vera e Nicolò

Nicolò Scalfi l’abbiamo conosciuto a Caduta Libera, game show condotto da Gerry Scotti e che ci ha letteralmente tenuti incollati alla tv per tante sere. Il giovane è diventato il campione che ha vinto più di tutti nel gioco e pare che quest’anno sia entrato nel reality in veste di Secchione. Non poteva essere altrimenti!

Tuttavia, il ragazzo pare abbia messo già gli occhi su Vera Milaes, fidanzata e futura moglie di Amedeo Goria. Sembrerebbe, però, che alla donna non dispiaccia affatto la compagnia del campioncino. Durante il promo di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha infatti annunciato: “Nella villa c’è un feeling particolare tra il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e la futura moglie di Amedeo Goria, Vera Miales”.

Barbara ha poi ricordato la storia tra Nicolò e Valeria Filippetti, conosciuta proprio nel programma condotto da Gerry Scotti: “Sta succedendo qualcosa di molto particolare tra due protagonisti. C’è Vera, la futura moglie di Goria ed è in coppia con il campione di Caduta Libera, che ha vinto per 88 puntate, che è single. C’è qualcosa che non trona tra i due. Questa non sarebbe la prima volta per Nicolò Scalfi, che anche a Caduta Libera si era innamorato di un’altra concorrente. Cosa? No, non diciamo che Vera lo provoca, non diamo tutta la colpa alle donne. Lei gli ha fatto dei grattini, ma lui ha ammesso di essere un ragazzo sensibile al fascino femminile. Ha anche detto ‘io butto l’occhio se vedo Vera’. Lui adesso ha una sorta di infatuazione”.

Nicolò innamorato di Vera? Secondo la Pupa non ci sarebbero dubbi

“Lui è già innamorato, me l’ha già confessato. Da noi due aspettatevi di tutto. Lui è un bel cucciolotto. Se gli piaccio? Io direi proprio di sì visto che mi sta attaccato come una cozza” ha ammesso la futura moglie di Amedeo Goria.

La risposta di Scalfi non è tardata ad arrivare: “Aspettiamo a dire che sono innamorato, però mi piace come persona. Io gli occhi non me li posso cavare, quindi ogni tanto è vero che sbircio. Però sono molto rispettoso. Vera è bella e non ci sono altri aggettivi per descriverla. La minima intimità che il programma ci offre è quella di condividere il letto. Quindi sono momenti di avvicinamento che fanno piacere per conoscerci meglio e questo mi piace”.