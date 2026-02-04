La rabbia di Antonio Conte nei minuti finali contro la Fiorentina: ecco con chi ce l’aveva

Antonio Conte è stato protagonista di un momento di forte tensione durante l’ultima gara di campionato del Napoli, vinta contro la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Le telecamere di DAZN hanno svelato un retroscena acceso, che racconta tutta la rabbia dell’allenatore azzurro nei confronti di Eljif Elmas e Gutierrez per un errore evitabile nei minuti finali del match.

La partita, già complessa di suo, si era ulteriormente complicata nel finale. Il Napoli, in vantaggio, ha sofferto la pressione della Fiorentina, anche a causa del grave infortunio di Giovanni Di Lorenzo, costretto a uscire in lacrime per un infortunio poi rivelatosi meno grave del previsto. Nonostante il goal degli avversari che hanno accorciato le distanze, la squadra è riuscita a difendere il risultato fino al triplice fischio.

L’episodio che ha fatto perdere la calma a Conte è arrivato nei minuti di recupero. Con un calcio d’angolo a favore e la necessità di gestire il possesso per far scorrere il tempo, Elmas e Gutierrez sono stati protagonisti di una clamorosa incomprensione. Il primo si è allontanato dalla bandierina, il secondo ha atteso, poi Elmas è tornato indietro troppo tardi, generando confusione.

Il risultato è stato un cross sbagliato che ha permesso alla Fiorentina di recuperare palla e ripartire in contropiede. Un’azione potenzialmente pericolosa, fortunatamente senza conseguenze, ma che ha fatto saltare i nervi all’allenatore del Napoli.

Le immagini del Bordocam di DAZN hanno immortalato Conte furioso in panchina: pugno chiuso, sguardo verso il campo e urla inequivocabili. “Vi ammazzo! Vi ammazzo!”, ha gridato, esasperato da un errore banale che rischiava di compromettere tre punti fondamentali per la classifica. Un episodio che conferma il carattere passionale e l’altissimo livello di tensione vissuto in campo.