La reazione shock di Francesca Cipriani al Grande Fratello

La showgirl italiana, Francesca Cipriani, si è resa protagonista di un episodio particolare, durante la scorsa puntata del Grande Fratello. La sua ultima partecipazione nella casa più famosa d’Italia risaleva nel 2006, e quest’anno è ritornata nell’edizione “vip”. La Cipriani è stata notoria al pubblico d’italia, oltre che per la sua estetica, anche per il suo stile esuberante, cosa che non è certamente mancato quest’anno.

Durante questa edizione del GF, la conduttrice originaria di Popoli,si è resa protagonista di un evento altamente bizzarro. Urla, gridi e pianti. La Cipriani in mezzo secondo, ha scatenato il caos nella casa, non facendo capire a nessuno cosa stesse accadendo. Alcuni concorrenti hanno iniziato a ridere, con la convinzione che si trattasse della solita scenata della 34enne italiana.

Ma perchè ha fatto ciò? Dopo l’intervista su RTL 102.5, il suo fidanzato Alessandro Rossi ha raccontanto di aver compiuto una follia d’amore il 26 settembre quando ha percorso quasi 800 chilometri in auto da Cesenatico a Roma (e ritorno) per urlare frasi romantiche all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip, nella speranza che la sua dolce metà potesse udirle. Frasi che sono giunte all’orecchio della sua fidanzata, il quale ha reagito in una maniera estremamente briosa.

Infatti la classe 84′ ha cominciato anch’essa ad urlare a squarciagola, esclamando: “Ti amo amore, per tutta l’eternità”, davanti ai suoi conquilini, rimasti basiti dal fatto. Sul momento, quasi nessuno ha capito la reazione estrema della donna, il quale ha provocato non pochi spaventi.

Se tutti conoscono Francesca Cipriani, meno conosciuto è il suo attuale ragazzo. Alessanrdo Rossi, ex concorrente della “Pupa e il Secchione”, anche egli 30enne, ora è attualmente imprenditore nella sua città d’origine “Cesenatico”.La concorrente è convinta del fatto che la sua giovane fiamma la attenda a braccia aperte fuori dal reality: “Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena”.