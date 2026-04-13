La regola d’oro da seguire se si è ospiti a casa di Stefano De Martino

Nell’epoca in cui tutto viene condiviso, mostrato e commentato, esiste ancora chi sceglie di custodire gelosamente i propri momenti più autentici. Stefano De Martino è uno di questi

Momenti da non condividere

La sua villa a Posillipo, affacciata su uno dei panorami più suggestivi di Napoli, non è soltanto una casa elegante: è un rifugio, un luogo dove il tempo rallenta e la vita torna a essere semplice. Qui il conduttore ama invitare amici e colleghi per serate intime, fatte di risate, musica e conversazioni leggere. Un’atmosfera calda, lontana dal rumore dei riflettori.

Eppure, per entrare in questo piccolo mondo, c’è una regola chiara, non scritta ma ben conosciuta: niente telefoni. O meglio, niente foto e niente video. Durante le serate, gli ospiti sono invitati a mettere da parte lo smartphone e a vivere il momento per quello che è, senza filtri e senza condivisioni.

Scelta da condividere?

Una scelta che può sembrare insolita, ma che racconta molto. Non si tratta di rigidità, bensì di rispetto. Per sé stessi, per gli altri, e per quella dimensione privata che spesso viene sacrificata in nome della visibilità. Chi ha partecipato a queste serate sembra apprezzare profondamente questa regola. Senza l’ansia di apparire, tutto diventa più spontaneo, più vero.