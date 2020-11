La relazione tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi è ufficialmente finita

Ormai è ufficiale: la relazione tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi è finita e oggi ne è arrivata la conferma. La notizia era nell’aria da tempo negli ambienti del gossip, ma nessuno aveva mai confermato le voci che giravano incessantemente visto che non si vedevano più insieme in giro né sui social facendo nascere molti dubbi ai loro fan.

In molti avevano provato a chiederglielo già negli scorsi mesi durante le sue dirette Instagram o quando lanciava il gioco delle domande sul noto social network. Ma fino ad oggi, Angela aveva sempre tergiversato e cambiato argomento.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha messo fine alla vicenda oggi raccontandosi apertamente ai propri fan rispondendo ad alcune domande e non ha potuto dribblare quella sul calciatore. Angela ha comunque rassicurato i suoi fan: nonostante lei sia molto riservata, motivo per cui aveva deciso di non rispondere a questo tipo di domande, attualmente sta bene.

Queste le sue parole precise: “Da come potete vedere non sto con nessuno ed in questo tempo mi sto prendendo tanto cura di me. E questa cosa mi piace tanto”. Si è comunque detta aperta alla possibilità di fare nuove conoscenze, Covid permettendo. I fan possono dunque rasserenarsi: la storia d’amore tra Angela Nasti e il calciatore dell’Udinese è ufficialmente terminata.

L’ex tronista di Uomini e Donne sembra quindi aver superato la rottura con Bonifazi e ha dichiarato di dedicarsi a se stessa. La separazione è gradualmente avvenuta da maggio in poi, Angela non ha fornito ulteriori dettagli né ha specificato la data della rottura. Risulta evidente comunque che da giugno in poi i due si sono progressivamente allontanati.