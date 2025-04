La Repubblica: allarme infortunio rientrato per McTominay

Infortunio McTominay: buone notizie da Castel Volturno

Scott McTominay ha destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico dopo l’infortunio subito nella gara di lunedì contro il Bologna. Il centrocampista scozzese ha lasciato il campo a metà del secondo tempo a causa di un duro scontro di gioco, riportando un fastidio alla coscia e al fianco. La sua sostituzione è sembrata necessaria sin da subito, sollevando dubbi sulla sua disponibilità per il prossimo impegno di campionato.

L’attenzione si è subito spostata sulle sue condizioni fisiche, fondamentali per la preparazione della prossima gara contro l’Empoli, prevista per lunedì allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri, a Castel Volturno, è ripresa la routine di allenamento e sono emerse le prime indicazioni sullo stato di salute del giocatore.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Repubblica, l’allarme legato all’infortunio di McTominay sembra rientrato. Le condizioni del centrocampista sono in netto miglioramento e non destano particolari preoccupazioni per lo staff medico. Il giocatore ha già mostrato segnali positivi, e il suo impiego da titolare nella prossima partita non sembra essere in discussione.

Anche Alex Meret, assente nell’ultima gara per una sindrome influenzale, sembra essersi lasciato alle spalle i problemi fisici. Il portiere azzurro è tornato ad allenarsi regolarmente, pronto a riprendere posto tra i pali nella sfida contro l’Empoli.

In definitiva, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: due pedine fondamentali per la squadra saranno quasi certamente a disposizione. La settimana di lavoro a Castel Volturno servirà per consolidare il recupero e preparare al meglio una sfida importante per il prosieguo del campionato