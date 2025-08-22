La Repubblica mette in guardia il Napoli su un concreto rischio di mercato

Il calciomercato del Napoli ha subito una svolta inattesa a causa dell’infortunio di Romelu Lukaku durante l’amichevole contro l’Olympiacos. L’attaccante belga dovrà restare ai box per almeno tre mesi e la società si è vista costretta a rivedere i propri piani. L’obiettivo principale è ora quello di assicurarsi una punta di livello capace di alternarsi con Lorenzo Lucca e garantire continuità offensiva alla squadra di Antonio Conte. Tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Rasmus Højlund, giovane attaccante danese di proprietà del Manchester United.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, l’operazione non sarebbe priva di rischi. Il cartellino di Højlund, infatti, richiederebbe un investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro tra prestito e riscatto. Una cifra importante che potrebbe trasformarsi in un problema già dalla prossima estate, quando il Napoli rischierebbe di ritrovarsi con tre centravanti di livello e difficoltà di gestione, sia tecnica che economica.

La situazione appare ancora più delicata considerando che Conte, oltre a un attaccante, avrebbe chiesto alla dirigenza altri rinforzi: almeno due centrocampisti, uno con caratteristiche tecniche e uno più fisico, un esterno sinistro – con Elmas in cima alla lista – e un terzino destro, ruolo per il quale sembra vicino l’arrivo dello spagnolo Juanlu. Le priorità, dunque, non mancano, e la società deve valutare attentamente come distribuire le proprie risorse.

Højlund, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Cresciuto nel Copenaghen, ha maturato esperienza in Austria con lo Sturm Graz e soprattutto in Italia con l’Atalanta, dove le sue qualità atletiche e la sua capacità di attaccare la profondità hanno attirato l’attenzione dei grandi club. Il passaggio al Manchester United ha confermato le aspettative, anche se le sue prestazioni non sono state all’altezza.

La scelta, quindi, non è semplice. Da un lato il Napoli potrebbe assicurarsi un attaccante di prospettiva e dal presente già affidabile, dall’altro si troverebbe ad affrontare un investimento gravoso in un momento in cui servono rinforzi in più reparti. Toccherà alla dirigenza, in sinergia con Conte, stabilire se “il gioco vale la candela” o se sia preferibile puntare su un profilo meno oneroso per garantire equilibrio tra competitività immediata e sostenibilità futura.