La Repubblica “Mourinho ha provato a prendere Anguissa”

Secondo quanto riportato da La Repubblica, José Mourinho in estate avrebbe tentato un approccio per Anguissa del Napoli

Attualmente è uno dei giocatori più importanti del Napoli, ma in estate sarebbe potuto partire. La Roma e André-Frank Zambo Anguissa, una trattativa vicinissima dall’essere possibile. Il calciatore camerunense ha vissuto qualche settimana d’incertezza quest’estate, con la Roma che si sarebbe buttata subito su di lui.

Il centrocampista era da poco riscattato dal Napoli, con José Mourinho che lo avrebbe anche chiamato per definire un potenziale affare. Poi il Napoli a chiudere la trattativa, con la permanenza del calciatore in azzurro e ora la conferma come uno dei calciatori più importanti della formazione partenopea.

Il retroscena

La Repubblica ne ha parlato di recente, con un retroscena che parla addirittura dell’estate 2021 quando il giocatore era ancora al Fulham. L’allenatore della Roma avrebbe provato un approccio già da prima che approdasse a Napoli, con il calciatore che però poi è finito nelle mani di Cristiano Giuntoli.

Ecco cosa ha detto La Repubblica: “Mourinho conosce bene Anguissa che ha giocato diversi mesi al Fulham. C’erano stati contatti e lo Special One avrebbe voluto portarlo a Roma già l’estate scorsa, ma fu più bravo Giuntoli a definire la trattativa prima in prestito e poi col riscatto definitivo in estate per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Un vero e proprio affare”. Un retroscena che può far mangiare le mani ai tifosi giallorossi, che avrebbero potuto vedere un calciatore come il camerunense nella capitale. E ad un prezzo non proibitivo.