La richiesta di Nemanja Matic di rimanere alla Roma

Si tratta per il rinnovo, con il serbo che avrebbe fatto capire le sue intenzioni. Ci sono le richieste del calciatore per rimanere alla Roma

Nemanja Matic è diventato uno dei nuovi acquisti azzeccati dalla Roma per la stagione in corso. Un acquisto che si è concretizzato su richiesta di José Mourinho, allenatore che ha già avuto a che fare con il centrocampista al Chelsea e al Manchester United. E sembra che lo Special One abbia intenzione di condizionare il suo futuro immediato.

Secondo Il Corriere dello Sport, il serbo non prenderà una decisione definitiva finché non sarà garantita la continuità del tecnico portoghese in giallorosso. Per ora il suo contratto all’Olimpico scade in estate, quindi potrebbe trasferirsi come free agent. Vedremo se Mourinho e Matic continueranno a condividere un progetto a Roma.

A Roma si sta bene

Lo ha ripetuto a più riprese, ma il serbo in giallorosso si trova davvero bene. Specialmente giocando con Cristante: “Non so perché si dice che non possiamo giocare insieme, sto sempre bene a giocare con Bryan. Il nostro lavoro è vincere la gara e oggi abbiamo giocato bene. Dobbiamo continuare così. È importante finire tra le prime 4 perché il nostro club merita di giocare in Champions League. Noi sappiamo che è importante”.

Su Mourinho e il loro rapporto, invece, ha detto: “Sempre uguale. Quando si vince è più facile lavorarci, quando si perde un po’ meno. Il mister è sempre molto emotivo, passionale. Sempre Mourinho, non cambia mai”. Parole al miele, dunque, che fanno capire quanto stia bene qui il giocatore.