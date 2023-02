La rinascita di Lozano

Il Napoli continua a dimostrare di poter essere una squadra che con qualsiasi squadra giochi può dire la sua. Un team quasi imbattibile che può far paura a tutti. In UEFA Champions League con il Francoforte ha dominato per novanta minuti mandando un chiaro segnale alle big europee. In campionato invece continua a scalare la vetta a ritmi mostruosi.

In questa stagione il Napoli però oltre ad aver scoperto tanti talenti ne ha ritrovati altri. Elmas è un jolly, un tuttofare che in qualsiasi posizione di campo gioca dice la sua. Lobotka con Spalletti è rinato, è diventato un maestro del centrocampo, un calciatore da un’intelligenza tattica superiore. Anguissa è arrivato da una squadra retrocessa ed è diventato uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A.

Tra i giocatori ritrovati c’è sicuramente anche Hirving Lozano. Da dopo il Mondiale sta sfornando ottime prestazioni. Sulla fascia destra copre, corre, dribbla e crossa in maniera strepitosa. E’ diventato uno degli uomini chiave di questa formazione meravigliosa. E’ stato acquistato nel 2019 quando Carlo Ancelotti era letteralmente innamorato delle sue giocate. E’ arrivato in Campania, tra lo stupore di molti, per circa 42 milioni di euro.

Con Ancelotti e con Gattuso però non ha dato le risposte che il club si aspettava. Per De Laurentiis aveva deluso le aspettative e nella scorsa estate lo aveva messo sul mercato. Poi, quest’anno la svolta, il messicano è tornato ad essere quel calciatore che tutti ammiravano in Olanda, al PSV Eindhoven.

Non è un caso che ormai è quasi sempre titolare. Ha battuto la concorrenza di Matteo Politano ed Eljif Elmas. Nelle ultime partite da titolare ha dimostrato di essere un calciatore riacquistato, capace di infiammare la piazza partenopea. Continuerà sicuramente però ad alternarsi anche se Spalletti, ora, ci penserà due volte a toglierlo dal campo.