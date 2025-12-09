La rinascita di Natan: da riserva al Napoli ad obiettivo della Premier

Natan sembrerebbe essersi definitivamente consacrato con la maglia del Real Betis, tanto che i partenopei ora si starebbero mangiando le mani. Il calciatore brasiliano ora è finito nel mirino delle squadre della Premier League e si parla di lui di un potenziale addio alla Spagna già da gennaio

Natan sta esplodendo

Ci ha messo un po’, ma finalmente la promessa di Natan sembra star diventando realtà. Il difensore brasiliano classe ’01, infatti, sta vivendo una stagione incredibile con la maglia del Real Betis e si ritrova ad essere uno dei migliori difensori della Liga. Infatti, tolte tre partite tra Europa League e Coppa del Re, il brasiliano ha giocato in ogni match disputato dagli spagnoli in tutte le sfide di quest’anno.

Un bottino non da poco e che lo ha visto sempre essere uno dei migliori per la sua squadra. Ha figurato bene anche nella rocambolesca sconfitta per 3-5 contro il Barcellona e se il Betis si trova al sesto posto è merito anche suo. Tanto merito, così tanto che a gennaio rischia di poter partire.

Il Betis non vuole cedere, ma…

Gli spagnoli vorrebbero scongiurare una cessione a stagione in corso, ma prima o poi Natan potrebbe lasciare. Il brasiliano sa di per certo che per arrivare al Mondiale dovrà giocare quasi ogni partita e figurare bene, infatti la situazione sembra volgere al suo favore e potrebbe restare in Spagna proprio per quel motivo. Su di lui, però, si sono mosse Everton e Leeds. Entrambe due squadre in cui potrebbe giocare e garantirsi il posto da titolare, ma la domanda è: gli converrebbe?