La risata di De Laurentiis durante Napoli-Torino, ecco il motivo

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, catturato dalle telecamere allo stadio durante una telefonata. Il presidente ripreso sorridente

Prestazione super di Kvaratskhelia, ma gli occhi non sono per lui. Tra gli spalti Aurelio De Laurentiis se la ride al telefono, mentre sotto il suo sguardo il Napoli sta vincendo per 3-1 contro il Torino.

Il presidentissimo dei partenopei si è visto catturato dalle telecamere durante la chiamata, ma cosa è successo? Questo week end non si gioca solo la Serie A, ma anche i campionati minori e a quanto pare a rendere contento De Laurentiis sarebbe un risultato della cadetteria.

Sabato proficuo per i De Laurentiis

A far ridere il presidente del Napoli sarebbe la vittoria di larga misura del Bari contro il Brescia per 6-2. Una vittoria quasi inaspettata ai tanti, che conferma il buon momento da parte dei biancorossi che agganciano momentaneamente la testa della classifica di Serie B.

Il Modena batte la capolista Reggina, con ora ben tre squadre a quota 15 punti in testa alla classifica della cadetteria. La prossima giornata potrebbe ridefinire nuovamente la classifica, con ora Bari, Reggina e Brescia a 15 punti seguite da Genoa a 14, Ternana a 13 e Frosinone e Parma a 12. Dietro Cosenza a 11 punti, con il Cagliari a soli 10 punti. Un inizio di stagione da incubo per i sardi, che continuano ad incanalare pessime prestazioni.

Intanto i De Laurentiis possono sorridere: la loro neopromossa ambisce alla promozione diretta in Serie A, anche se a quel punto potrebbero esserci problemi per via della doppia proprietà. Infatti il precedente Salernitana insegna: il rischio che ADL possa scegliere tra le due società è forte.