Al netto di una buona dose d’incertezza la Riviera Romagnola si prepara a questa anomala

estate 2020. La presenza delle linee guida Oms, le indicazioni degli istituti sanitari, delle

categorie di settore e delle amministrazioni stanno cominciando a fare luce sul futuro.

Nonostante ci siano ancora molti punti da chiarire certo è che si andrà verso una vacanza più sicura per tutti: sia in spiaggia sia in hotel.

Proprio in questi giorni il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi ha parlato di food delivery, di Health safety hotel e di spiagge aperte anche la sera dove spostare il consumo dei pasti e – in generale – fare della spiaggia, già votata al wellness, un luogo d’incontro il più sicuro possibile.

Cosa sta succedendo in Riviera?

Gli hotel – gli hotel sono in prima linea. Pronti a partire, gli albergatori spaziano dalla

riorganizzazione degli spazi, alla sistemazione di dispenser di gel igienizzanti ai piani e nei luoghi comuni, alla trasformazione dei buffet. Molto si sta facendo anche sul piano della comunicazione.

Sul portale https://www.info-alberghi.com, dove 1300 hotel della Riviera si pubblicizzano con offerte e pacchetti vacanza cominciano a spuntare diverse opportunità: dalla restituzione della caparra in caso di mancato soggiorno alle assicurazioni sulle vacanze.

In spiaggia – qui la situazione è un po’ più incerta. Nei giorni scorsi si è fatta avanti l’ipotesi

fantasiosa di allestire dei gabbiotti di plexiglas intorno alle postazioni classiche “ombrellone+2 lettini”. Ipotesi che non ha convinto la Coopertativa dei Bagnini di Rimini (leggi l’articolo) che invece crede che sia più efficace distanziare maggiormente gli ombrelloni tra di loro in modo da garantire la sicurezza e allo stesso tempo l’autenticità dell’esperienza “vacanza al mare”.

I grandi eventi – per adesso è stata data conferma solo dello spostamento di Rimini Wellness la più importante manifestazione di sport e fitness in Italia (dai primi di giugno a fine agosto). Mentre non si ha ancora notizia della Notte Rosa (il capodanno dell’estate in Riviera), della Molo Street Parade e di molti grandi eventi anche se il sindaco di Rimini ha parlato di uno slittamento da luglio a settembre.