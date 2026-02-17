La rivincita di ADL: “È un flop, il Napoli si è salvato”

Il Napoli è stato davvero vicino a prendere Jonathan David, attaccante canadese attualmente alla Juventus. Dopo l’addio di Victor Osimhen, la squadra aveva bisogno di un nuovo centravanti e il suo nome era tra i più caldi

Un iceman per Conte

Per un periodo sembrava quasi fatta. Si parlava di contatti concreti e di una trattativa ben avviata. Poi, però, qualcosa si è fermato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non chiudere l’operazione. I motivi? Soprattutto economici, ma anche tecnici. Nel calcio di oggi comprare un giocatore importante costa tanto e non sempre vale la pena rischiare.

Anche il nuovo allenatore, Antonio Conte, avrebbe dato il suo parere. Ogni mister vuole attaccanti con caratteristiche precise e probabilmente David non era la prima scelta per il tipo di gioco che si aveva in mente.

Flop o non flop?

Tra i tifosi le opinioni sono divise. C’è chi pensa che sia stato un errore, perché David è un giocatore che segna e avrebbe potuto aiutare la squadra. Altri invece dicono che forse è stato meglio così, perché spendere tanti soldi non garantisce sempre risultati.

Questa vicenda dimostra quanto sia complicato il mercato. A volte un affare sembra vicino e poi salta tutto. Il Napoli ha fatto le sue valutazioni e ha scelto di andare in un’altra direzione. Solo il tempo dirà se è stata la scelta giusta oppure no. Di sicuro, il nome di Jonathan David resterà tra quelli che hanno fatto discutere di più negli ultimi mesi.