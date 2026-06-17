La rivoluzione del gusto firmata Mariano Armonia: tra l’estro di Armonì e le pagine di Novella 2000

A cura di Gemma Caruso.

Il panorama della gastronomia contemporanea è in costante fermento, ma sono rari i profili capaci di coniugare una tecnica d’eccellenza a una spiccata attitudine divulgativa. Tra questi spicca senza dubbio lo chef Mariano Armonia, un professionista che ha saputo fare della propria visione culinaria un vero e proprio marchio di fabbrica, trovando la sintesi perfetta nel suo progetto ristorativo: Armonì.

​La cucina di Mariano Armonia non si limita alla semplice esecuzione di piatti straordinari, ma si configura come un percorso concettuale ed emozionale. Al centro del suo pensiero c’è il rispetto assoluto per la materia prima, che viene valorizzata attraverso accostamenti inediti e intuizioni brillanti, capaci di nobilitare i sapori autentici del territorio senza mai snaturarli. Le sue idee guardano al futuro, promuovendo una tavola che è allo stesso tempo avanguardia, memoria e benessere consapevole.

Una crescita professionale, la sua, scandita anche da prestigiose collaborazioni con grandi maestri della cucina d’autore, tra cui spicca il nome dello chef stellato Peppe Guida, un sodalizio che ne ha ulteriormente affinato la sensibilità gastronomica.​ Vera espressione di questa filosofia sono i suoi celebri cavalli di battaglia, piatti in cui la tradizione si fa arte: su tutti spicca la sua interpretazione della Pasta alla Poveriello, un inno alla semplicità più nobile, affiancata dalla magistrale gestione della “pasta mescata”. Questa iconica pasta mista viene celebrata nella sua massima espressione identitaria e verace con la straordinaria “Pasta Mista Ammare“, un perfetto equilibrio di sapori che racchiude l’essenza stessa del Mediterraneo.​

La cura del dettaglio da Armonì si spinge oltre i confini del piatto, intercettando le tendenze più esclusive della critica internazionale. Una delle grandi particolarità del ristorante è infatti la presenza di una ricercata Carta delle Acque, pensata per valorizzare la figura dell’idrosommelier (o water sommelier). Questa scelta d’avanguardia permette di guidare l’ospite in un percorso di abbinamenti sartoriali, dove ogni referenza di acqua è selezionata per esaltare al massimo le caratteristiche organolettiche delle portate e dei vini.

​Questo connubio di carisma, tecnica e rispetto per le radici lo ha reso un punto di riferimento anche per il jet set, tanto da essere ormai consacrato come “lo chef dei VIP“. Forte di un legame speciale con i grandi nomi dello spettacolo, Armonia è, tra le altre cose, lo chef di fiducia di Stefano De Martino, conquistato da una cucina che sa essere pop e raffinata al tempo stesso.​

Dietro il professionista affermato di oggi c’è un percorso di vita radicato nella passione più autentica. Classe 1988, Mariano Armonia scopre l’amore per i fornelli fin da giovanissimo, muovendo i primi passi a soli 13 anni quando, spinto da una vocazione precoce, inizia a lavorare a Capri presso il ristorante “Il Cucciolo”. È qui che quella passione fanciullesca comincia a trasformarsi in un mestiere strutturato, apprendendo i segreti della tradizione verace campana. Spinto dal desiderio di perfezionare la propria tecnica, intraprende un intenso cammino formativo che lo porta a frequentare prestigiose accademie e a confrontarsi con importanti realtà della ristorazione italiana.

Questo bagaglio di esperienze, unito a una costante ricerca e a un profondo rispetto per la stagionalità, lo ha guidato negli anni fino alla maturità espressiva e all’apertura del suo ristorante Armonì, coronamento di un sogno e spazio di assoluta libertà creativa.​Un successo che trova la sua perfetta estensione nella prestigiosa vetrina nazionale di Novella 2000. Attraverso la sua rubrica mensile, lo chef dialoga con i lettori, portando l’alta cucina alla portata di tutti e dimostrando come i segreti dei grandi interpreti del gusto possano tradursi in pillole di convivialità quotidiana. Una firma autorevole che conferma la sua capacità di essere, prima di tutto, un grande comunicatore del sapore.​

Oggi il progetto culinario firmato Armonì Restaurant raddoppia la sua presenza sul territorio con due esclusive aperture: la storica e amatissima sede di Pozzuoli e il nuovissimo locale ad Aversa. Due custodi del gusto dove lo chef Mariano Armonia vi aspetta per accogliervi e farvi degustare le sue straordinarie prelibatezze.