La Roma a lavoro in vista del Genoa: dubbio Carles Perez

Il sonoro 5-0 inflitto al Cluj in Europa League dimostra il grande stato di forma della Roma di Paulo Fonseca, che stamani è tornata al lavoro per preparare la sfida di domenica a Marassi con il Genoa, gara fondamentale per rosicchiare qualche punto alle concorrenti in vista degli scontri diretti tra Atalanta e Inter e Lazio e Juventus.

Dopo l’ampio turnover di ieri, Fonseca con i rossoblù si affiderà ancora una volta ai titolarissimi. In porta tornerà Mirante; in difesa giocheranno dall’inizio Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo Veretout e Pellegrini al centro con Spinazzola a sinistra ed uno tra Karsdorp e Bruno Peres a destra, con il primo favorito; in avanti solito tridente con Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko.

In dubbio la presenza tra i convocati di Carles Perez, che anche quest’oggi si è allenato a parte e potrebbe non partire in trasferta con i compagni. Decisivo comunque l’allenamento di domani. Le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca.

All.: Maran.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca.