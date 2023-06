La Roma aveva ceduto Abraham in Inghilterra

L’Aston Villa avrebbe trovato un accordo con la Roma per l’ingaggio di Tammy Abraham prima che quest’ultimo si infortunasse nell’ultima giornata di campionato facendo saltare la trattativa

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, l’Aston Villa nelle scorse settimane avrebbe raggiunto un accordo per riportare Abraham in Premier League. L’inglese è stato vicinissimo a un ritorno in Premier League, con i villains tra i club dati con più che un semplice interesse.

In precedenza era stato riferito che la Roma era disposta ad ascoltare offerte per l’attaccante dopo una stagione abbastanza deludente in Serie A, da parte sua. Anche se un trasferimento sembrava probabile quest’estate, Abraham sta attualmente recuperando da un infortunio al legamento crociato rimediato durante la vittoria finale della stagione contro lo Spezia.

Trattativa saltata

Il fatto che il giocatore debba affrontare un lungo periodo ai margini della squadra giallorossa almeno fino a novembre, ha fermato la prospettiva di un suo trasferimento in un nuovo club. L’Aston Villa era apparentemente pronto a ingaggiarlo dopo un primo periodo in cui lo hanno avuto un prestito qualche anno fa.

“La Roma aveva già venduto Abraham all’Aston Villa per 30 milioni di euro“, ha detto Ilario Di Giovambattista a RadioRadio confermando la trattativa. “L’affare era già chiuso, poi tutto è saltato a causa di un infortunio. Secondo le nostre informazioni, l’inglese tornerà nel novembre 2023“. Si prospetta un’estate difficile per i giallorossi, quindi, che dovranno capire se potranno cedere il calciatore inglese dalla prossima sessione invernale di calciomercato. Per il momento è sicuro di una permanenza, specialmente perché difficilmente qualcuno investirà soldi su di lui.