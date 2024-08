La Roma cerca il successore di Dybala: Boga, Ngonge e Correa in lista

La Roma si trova di fronte a un bivio: Paulo Dybala è sempre più vicino alla partenza per l’Al Qadsiah

L’imminente trasferimento ha messo a disagio sia i tifosi che l’allenatore giallorosso Daniele De Rossi, che ha sottolineato la necessità di trovare un sostituto adeguato dopo aver visto l’impatto di Dybala nell’esordio stagionale contro il Cagliari. Il messaggio di De Rossi alla società è chiaro: “Avrei paura di una Roma senza Dybala, o senza un degno sostituto”. Il tecnico è consapevole che, sebbene giovani come Soulé e Baldanzi siano promettenti, è necessario un giocatore d’impatto immediato per riempire il vuoto lasciato dal fuoriclasse argentino.

Il direttore sportivo Ghisolfi ha ora il compito di trovare un sostituto, anche se non necessariamente con caratteristiche identiche a Dybala. L’attenzione potrebbe spostarsi su un’ala d’attacco pura che possa alternarsi o partire titolare davanti a El Shaarawy e Soulé, attualmente le uniche ali specializzate in rosa insieme al versatile Zalewski.

Alcuni tra i nomi

Diversi i nomi emersi come potenziali obiettivi. Jeremie Boga, nonostante le difficoltà dell’Atalanta, è ricordato per le sue impressionanti prestazioni al Sassuolo. Valutato circa 20 milioni di euro, l’ivoriano ha già espresso il suo interesse per la Roma. Cyril Ngonge è un’altra opzione al vaglio. Attualmente con poche opportunità nel suo club sotto la guida di Antonio Conte, Ngonge potrebbe essere alla ricerca di un nuovo inizio. Inoltre, il suo agente ha proposto Joaquin Correa. Pur non essendo un’ala pura, lo stile di gioco di Correa è più simile a quello di Dybala, anche se al momento non c’è accordo con l’Inter.