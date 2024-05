La Roma chiude per Nahitan Nandez?

La Roma avrebbe la firma per un contratto triennale con Nahitan Nandez. L’uruguaiano ha salvato il Cagliari dalla retrocessione in questa stagione

La Roma sembra accendere il turbo per il mercato, con Daniele De Rossi che avrebbe richiesto più giocatori come Gervinho. Considerando che Florent Ghisolfi non è stato annunciato ufficialmente come prossimo direttore sportivo della Roma e che non siamo sicuri al 100% in quale competizione la Roma giocherà la prossima stagione, non c’è da stupirsi che alla fine alcuni trasferimenti possano rivelarsi poco veritieri.

Uno, però, si avvicinerebbe ad essere realistico: secondo quanto riportato da LaRoma24, Nahitan Nandez sarà il primo trasferimento dell’estate per i giallorossi. Sembra che Nandez firmerà un contratto triennale con la Roma dopo aver lasciato il suo attuale club, il Cagliari, come parametro zero.

Colpo da 90 per la Roma?

Durante la sua permanenza a Cagliari, il 28enne internazionale uruguaiano si è affermato come un giocatore per tutti i tipi di ruolo. Ha giocato come terzino destro, centrocampista centrale, centrocampista d’attacco e ala da quando è arrivato a Cagliari dal Boca Juniors nel 2019. Sebbene il più grande risultato del club in questo periodo di tempo sia probabilmente l’aver evitato la retrocessione in questa stagione, Nandez è sicuramente valso i 16,2 milioni di euro che la squadra sarda ha pagato per lui; ha collezionato 164 presenze per Gli Isolani e si è affermato come un eccellente crossatore e una forte minaccia in contropiede.

Al di fuori del prestito di gennaio Angeliño, la Roma è stata scioccamente priva di giocatori in grado di crossare in questa stagione. Con la probabilità che molti dei terzini della Roma lascino il club in estate, l’arrivo di un giocatore come Nandez potrebbe fare miracoli per la profondità della Roma a livello di terzino destro, oltre a fornire la profondità necessaria a un club come la Roma per lottare in più competizioni contemporaneamente.