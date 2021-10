La Roma ci riprova per Zakaria: Pinto accelera per trovare l’intesa

Il primo nome sul taccuino del GM Tiago Pinto per rinforzare il centrocampo di Mourinho è quello di Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 del Borussia Moenchengladbach e della nazionale svizzera.

Zakaria è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e da gennaio, in caso di mancato rinnovo, sarebbe libero di trovare l’intesa contrattuale con qualsiasi club per trasferirsi a parametro zero in estate.

Come riporta Sky Sport, la concorrenza rischia di essere tanta, per questo motivo la Roma vuole accelerare la trattativa e cercare di raggiungere l’intesa contrattuale con il giocatore.

L’idea della società giallorossa è quella di portarlo nella capitale già a gennaio, per farlo servirà trattare anche con il club tedesco, ma Pinto punta ad impostare la trattativa avendo già in mano l’accordo con lo svizzero.

La strategia di Pinto sarebbe quella di offrire un bonus in caso di qualificazione alla Champions League o una percentuale sulla futura rivendita o, in alternativa, una contropartita tecnica gradita al Borussia.