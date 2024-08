La Roma continua a trattare Danso con il Lens

La Roma starebbe portando avanti la trattativa con i francesi del Lens per Kevin Danso, dopo che l’Atalanta si è orientata su Rodrigo Becao del Fenerbahce

Non è la prima volta che il giocatore viene accostato alla Serie A, visto che era già stato nel mirino dell’Atalanta quest’estate. Tuttavia, con l’attenzione rivolta a Becao, la Roma ha la strada spianata per il giocatore austriaco.

La Roma punta Danso per la difesa Danso compie 26 anni il mese prossimo e ha trascorso un periodo in Inghilterra con il Southampton e diverse squadre tedesche prima di passare al Lens per 5,5 milioni di euro nell’estate del 2021. Ha già 23 presenze con l’Austria e Sportitalia è sicura che i giallorossi abbiano fatto progressi nella trattativa odierna per il giocatore. Il prezzo richiesto si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma può essere ridotto e distribuito in più tranche. A un potenziale colpo per l’austriaco sono legate anche Wolves e West Ham United.

Arriverà in Italia?

Con così poco preavviso è difficile dire se la trattativa decollerà, specialmente perché il giocatore vorrebbe giocare titolare. Il sogno di Kevin Danso resta il Real Madrid che, però, al momento non ha registrato alcun interesse per il difensore austriaco.

La possibilità è che il calciatore del Lens scelga di sposare il progetto tecnico della Roma per giocarsi le proprie carte in Italia o approdare direttamente in Premier League per iniziare una scalata ben più difficile visto il livello del calcio inglese. Per ora è tutto da visionare, con la Roma che punta forte su di lui.