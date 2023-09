La Roma dà priorità all’arrivo di Marcos Leonardo

La Roma continua a monitorare Marcos Leonardo, su cui quasi sicuramente si muoverà nella finestra invernale di calciomercato

Stella del Santos e uno degli obiettivi della Roma durante la finestra di trasferimento estiva, gli italiani non hanno dimenticato Marcos Leonardo. A 20 anni, l’attaccante di Baiano è uno dei talenti più promettenti del Brasile, insieme a Vitor Roque ed Endrick, che hanno già firmato rispettivamente per il Barcellona e il Real Madrid.

Come sottolinea Nicolò Schira, la squadra di José Mourinho non rinuncia all’idea di acquisire i servizi di Marcos Leonardo, con cui ha già raggiunto un accordo per il 2028. La Roma dovrà convincere il Santos, che ha già rifiutato più di 18 milioni di euro per il 20enne, con una buona offerta.

Operazione da fare

Qualche giorno fa, Davide Rossi di Rete Sport ha detto la propria anche su questa operazione. Ecco cosa ha detto: “L’Empoli è a zero punti, la partita di domenica sarà molto rognosa. I toscani hanno venduto Vicario e Parisi, ma hanno tenuto Baldanzi, che è un giocatore che ci piace tanto. L’agente fra l’altro ha rivelato che c’è stato un interesse della Roma. Vedo un giocatore che sta facendo un percorso alla Barella. E’ un centrocampista meno muscolare e più di fino di Barella, ma è uno tignosetto. Se la Roma lo prendesse sarei molto contento. Marcos Leonardo, Baldanzi, ma anche Ndicka e Aouar, sono queste le operazioni su cui costruire la Roma del futuro…”. Un giocatore, quindi, che andrà preso specialmente se la Roma vuole costruire qualcosa per il futuro.