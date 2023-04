La Roma è vicina al rinnovo con Smalling

Chris Smalling sembra vicino al rinnovo di contratto con la Roma. Il calciatore inglese potrebbe restare per almeno altre due stagioni

Terzo in Serie A, José Mourinho sta sfruttando al meglio la Roma. Nonostante sia il club con la maggiore eccedenza sul mercato, con un saldo positivo di 58 milioni di euro, i giallorossi sono in un’ottima posizione per andare lontano in UEFA Europa League, oltre a lottare per entrare in Champions League attraverso il campionato.

Per la prossima stagione, la Roma vuole assicurarsi il futuro di uno dei suoi punti fermi. Stiamo parlando di Chris Smalling, difensore inglese di 33 anni. Libero a fine stagione, club e giocatore sono vicini a siglare un accordo, come riporta Calciomercato. L’accordo legherà il difensore inglese alla Roma fino al 2025, con un compenso di circa 6 milioni di euro, bonus compresi, per le due stagioni.

Filtra fiducia

“Sono molto fiducioso. Sono concentrato sulla partita e sugli obiettivi di questa stagione. Ho un’opzione per rinnovare per un anno, ma spero di rimanere per più stagioni”. Così circa un mese e mezzo fa il calciatore parlava del proprio rinnovo di contratto, aprendo alla possibilità di permanenza.

L’ex Manchester United ora potrebbe restare, ancora, nella capitale e non dar voce ad altri movimenti possibili di mercato. Juventus e Inter sarebbero su di lui, ma il rinnovo con la Roma sarebbe vicinissimo. Il giocatore sarebbe contento in giallorosso, tanto da voler continuare ancora a lungo con i capitolini. Resta da capire quando si saprà di più sulla situazione, con il giocatore pronto a legarsi fino al 2025.