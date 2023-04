La Roma è vicina al rinnovo di Dybala

I giallorossi vogliono blindare “La Joya” dopo la sua buona prima stagione sotto la gestione Mourinho

Paulo Dybala resterà un giocatore dell’AS Roma. Il playmaker argentino rinnoverà il suo contratto con il club romano e la notizia sarà ufficializzata nelle prossime settimane. Secondo il giornalista Nicolò Schira, il club italiano ha deciso a gennaio di offrirgli un prolungamento del contratto, che ora sarebbe più che accettato. Il suo ruolo nella campagna in corso non è passato inosservato grazie ai suoi 16 gol e sette assist, motivo per cui José Mourinho ha deciso di continuare a dare fiducia a “La Joya”.

Le cifre del nuovo contratto di Paulo Dybala

Secondo quanto riportato da Schira, Dybala diventerebbe uno dei giocatori più pagati della squadra. Attualmente, l’argentino viene pagato circa 4,5 milioni a stagione. Con il nuovo contratto, la cifra aumenterebbe di due milioni e il giocatore guadagnerebbe circa sei milioni e mezzo di euro netti all’anno. Inoltre, il suo contratto con l’AS Roma durerebbe fino al 2026, prolungando il suo contratto con i romani di un’altra stagione.

Vale la pena sottolineare un altro punto di questo accordo tra Dybala e la Roma. Gli italiani avevano previsto per lui una clausola di 20 milioni di euro per i club che non militano in Serie A. Ebbene, come previsto, la direzione sportiva del club romano ha deciso di eliminare tale clausola. Così, “La Joya” non avrebbe avuto la possibilità di lasciare la capitale italiana per un prezzo irrisorio. A 29 anni e con una grande carriera alle spalle, Paulo Dybala ha dimostrato di valere molto di più e la sua attuale campagna con la Roma è servita a confermarlo.