La Roma entra nell’asta per Dibu Martinez

La squadra capitolina è al lavoro per pianificare la propria rosa per la prossima stagione. Rui Patricio potrebbe presto lasciare e serve un nuovo portiere

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, la Roma è interessata ad acquistare il portiere dell’Aston Villa, Emiliano Martinez nella prossima finestra di mercato estivo. I giallorossi sarebbero intenzionati a fare un’offerta e, nel caso, sarebbero anche disposti a partecipare ad un’asta contro altre squadre della Premier League.

La squadra della capitale sta lavorando alla pianificazione della rosa per la prossima stagione e vuole fare diversi acquisti di alto livello per convincere José Mourinho a restare e onorare il suo contratto, tenendo conto che diversi top club stanno tenendo d’occhio la sua situazione per ingaggiarlo.

La Roma vuole il portiere dell’Argentina

Una delle posizioni da rafforzare è quella del portiere, considerando il possibile addio di Rui Patricio. Emiliano “Dibu” Martinez è un’opzione molto interessante, considerando la sua impressionante evoluzione negli ultimi anni e la sua intenzione di lasciare l’Aston Villa per giocare in un club più grande.

L’Aston Villa è ben consapevole della situazione ed è disposta ad ascoltare le offerte per lui, al fine di fare soldi per continuare a ricostruire la squadra. Il prezzo per l’argentino è stato fissato a 50 milioni di euro.

Altri club che hanno mostrato interesse per i suoi servizi sono l’Atletico Madrid e il Manchester United, tenendo conto delle possibili partenze dei loro rispettivi primi portieri. La Roma vuole fare un’offerta e cercherà di negoziare con l’Aston Villa per vedere se è possibile abbassare il prezzo del portiere in estate.