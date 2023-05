La Roma fissa il prezzo di uscita di Tammy Abraham

La Roma sembra avere ben in mente il prezzo di vendita per Tammy Abraham. Il calciatore potrebbe salutare nella prossima sessione di mercato

Dopo il pareggio contro il Monza, la Roma si è data la zappa sui piedi per un posto nella prossima edizione della Champions League. Attualmente al settimo posto, i giallorossi ospiteranno l’Inter Milano in un duello che segnerà le aspirazioni europee di entrambi i club. Una vittoria dell’Inter lascerebbe la squadra di José Mourinho quasi senza alcuna possibilità di raggiungere la Champions League attraverso la Serie A.

L’assenza della massima competizione europea potrebbe costringere il club capitolino a fare delle partenze forzate. Come riportato da CalcioMercato, ad essere sacrificato potrebbe essere Tammy Abraham. L’attaccante inglese, che ha suscitato l’interesse di Manchester United, PSG e Tottenham, sarebbe valutato tra i 40 e i 45 milioni di euro. I Blues, che lo hanno acquistato dal Chelsea, hanno un’opzione di riacquisto fissata a 80 milioni di euro.

Ritorna al Chelsea?

Intanto un mese fa il giocatore ha parlato del possibile ritorno a Londra: “Nel calcio mai dire mai in questo momento la mia attenzione è rivolta alla Roma: vogliamo finire al meglio la stagione. Non ho ancora iniziato a pensare ad altro oltre a fare del mio meglio. Non direi che ci sono questioni in sospeso in Inghilterra, non ho fretta. Il calcio non ha luogo, può essere ovunque. Forse resterò alla Roma per i prossimi dieci anni, o forse no. Non si sa mai cosa c’è dietro l’angolo“. Improbabile accada, ma nulla è impossibile nel calcio.