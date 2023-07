La Roma guarda Patson Daka

Il giocatore zambiano potrebbe essere il perfetto sostituto per Abraham e costerebbe anche relativamente poco

José Mourinho è alla ricerca di un attaccante per sostituire il gravemente infortunato Tammy Abraham. Il portoghese ha messo gli occhi su Patson Daka, un giocatore dello Zambia. Secondo la Gazzetta Dello Sport, i colloqui tra l’entourage dello zambiano e la Roma sono a buon punto. Retrocesso in Championship, l’attaccante 24enne vorrebbe lasciare il Leicester. Sotto contratto fino al 2026, Patson Daka, valutato 20 milioni di euro, potrebbe trasferirsi in Italia nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato è emerso, la Roma è interessata ad ingaggiare non solo lui. I giallorossi vogliono gli attaccanti del Leicester City Kelechi Iheanacho e Patson Daka. I due sono stati oggetto di interesse da parte della Roma per due anni e la retrocessione del City in Championship significa che il club italiano potrebbe fare un doppio trasferimento.

Secondo La Gazzetta dello Sport, gli attaccanti sono stati “cerchiati in rosso” dalla Roma come priorità nella finestra di trasferimento estiva. I dirigenti del club italiano sono già volati in Inghilterra per cercare di ottenere l’attaccante del West Ham Gianluca Scamacca. Ma se la Roma non ha accettato le condizioni, le sue attenzioni potrebbero spostarsi su Iheanacho e Daka, cercando di concludere un doppio affare.

Daka ha segnato quattro gol in Premier League la scorsa stagione, realizzando altrettanti assist quando il City ha chiuso al 18° posto nella massima serie. Iheanacho ne ha segnati cinque e ne ha assistiti altri cinque. I club turchi Besiktas e Galatasaray sono stati collegati a Iheanacho negli ultimi giorni, e sono stati citati anche Everton e Nottingham Forest.