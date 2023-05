La Roma ha pronti tre sostituti in caso di partenza di Mourinho

Il tecnico portoghese ha ricevuto nelle ultime settimane numerose offerte vantaggiose, ma i romani si stanno preparando alla sua partenza

José Mourinho ha fatto un ottimo lavoro da quando è subentrato all’AS Roma e ha riportato il club capitolino tra i maggiori club italiani, rimettendolo in lizza per i posti europei. Il problema è che nelle ultime settimane il tecnico portoghese è stato avvicinato da molte pretendenti e non è chiaro se continuerà. Se dovesse andarsene, il club romano, secondo la Gazzeta dello Sport, avrebbe a disposizione tre allenatori.

Il primo è Roberto De Zerbi, attualmente manager del Brighton in Premier League. De Zerbi ha dimostrato la sua capacità di sviluppare un gioco attraente e d’attacco con squadre modeste, come il Sassuolo in Italia. Inoltre, la sua esperienza nel calcio inglese potrebbe essergli di grande aiuto in un eventuale trasferimento alla Roma, visto che è cresciuto molto nell’ultimo anno.

Gli altri candidati

Il secondo candidato è Rúben Amorim, allenatore dello Sporting Portogallo. A 38 anni, Amorim ha sorpreso tutti con una gestione straordinaria alla guida dello Sporting, riportando la squadra in lizza nella competizione portoghese. Amorim è un allenatore con una mentalità vincente e una grande capacità di motivare i suoi giocatori, che potrebbe essere molto utile a una Roma che ha bisogno di ritrovare fiducia e spirito combattivo.

Infine, la Roma starebbe valutando anche l’opzione di Thiago Motta, ex giocatore dell’Inter e attuale allenatore del Bologna. Motta ha avuto una breve ma positiva esperienza in panchina, portando i rossoblu a posizioni ben lontane dalla zona retrocessione, cosa a cui il club non era abituato. Inoltre, il suo profilo di allenatore giovane e ambizioso potrebbe adattarsi perfettamente alla filosofia della Roma, che ha sempre puntato sul talento e sull’innovazione.