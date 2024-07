La Roma in pole position per Nicolas Valentini

Con Diego Llorente apparentemente in uscita, i giallorossi hanno messo gli occhi sul 23enne argentino

Con le voci che indicano che la Roma sta cercando di vendere Chris Smalling e che Dean Huijsen è tornato alla Juve dopo il suo prestito, i giallorossi probabilmente cercheranno almeno un difensore centrale quest’estate. Da settimane si parla di Mats Hummels, ma le cose sono rimaste tranquille su questo fronte, con Smalling ancora a libro paga della Roma.

Ora, le notizie indicano che Diego Llorente non tornerà in pianta stabile dopo 18 mesi di prestito nella capitale italiana. I giallorossi hanno quindi iniziato a valutare altre opzioni per rinforzare il reparto arretrato guidato da Gianluca Mancini ed Evan Ndicka. L’ultimo nome emerso proviene dal Sudamerica.

Di Marzio ne parla

La Roma è in pole position per aggiudicarsi Nicolas Valentini del Boca Juniors. Valentini, membro della squadra U-23 dell’Argentina, è un giocatore che De Rossi conosce bene per il suo passato con la squadra argentina. Valentini era uno dei migliori giovani prospetti del club mentre De Rossi vestiva il blu e l’oro. Il contratto del 23enne argentino scade a dicembre, ma la Roma vuole portarlo a Roma durante il mercato estivo.

Di Marzio non ha rivelato il prezzo di Valentini, che Transfermarkt valuta 6 milioni di euro. Ma il contratto in scadenza dovrebbe significare un prezzo abbastanza accessibile per una Roma con un budget limitato. Di Marzio ha riferito che è previsto a breve un incontro tra il club giallorosso e gli agenti di Valentini e che la Roma è favorita per ottenere la sua firma davanti a Napoli e Como.