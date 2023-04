La Roma lavora sotto traccia per Retegui

I giallorossi potrebbero provare in tutti i modi per inserirsi nuovamente nella corsa a Mateo Retegui, anche se il giocatore sembra destinato ad andare altrove

Mateo Retegui continua ad essere uno dei profili preferiti del calcio italiano, con l’Inter che lo vorrebbe prendere a tutti i costi. Il calciatore italo-argentino è nel mirino anche della Roma, che per il momento sembra indietro nelle preferenze.

Il calciatore sarebbe intrigato dall’offerta dell’Eintracht Francoforte, che potrebbe offrirgli un posto da titolare sin da subito. Santos Borré potrebbe lasciare in estate e il suo posto verrebbe preso proprio dal giocatore del Tigre.

Dove va Retegui?

Retegui sembra non voler parlare del suo futuro, ma è sicuro di una cosa: potrebbero arrivare altri oriundi in nazionale dopo di lui. Ecco cosa ha detto: “Con Mancini parlo in italiano, lo capisco bene. Ho solo un po’ di timore nel parlarlo, devo solo studiare un po’, togliermi la paura e iniziare a parlare. Se qualche giocatore con passaporto italiano mi ha detto di parlare con Mancini? Ho parlato con qualcuno, non farò nomi, ma bisogna stare sereni, allenarsi e aspettare l’opportunità giusta. O crearsela. Io sono molto contento di ciò che sto vivendo”.

Intanto, secondo Sky Germania l’attaccante avrebbe dato priorità all’Italia come scrivono da gianlucadimarzio.com. “il giocatore però preferirebbe un trasferimento all’Inter, a cui ha dato per il momento la sua priorità. Il club nerazzurro attualmente ha però altri problemi e priorità, bisogna dunque attendere e vedere se il giocatore aspetterà o no l’Inter prima di impegnarsi eventualmente con il club tedesco”.