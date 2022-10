La Roma mette gli occhi su Guido Rodriguez

Guido Rodriguez è il nome nuovo per il centrocampo dei giallorossi. Il giocatore ha ben figurato nella doppia sfida con il Betis

La prima vittoria del Real Betis contro la Roma porta anche la sua firma. Guido Rodriguez, centrocampista classe ’94 proprio degli spagnoli, continua a sfornare buone prestazioni con la maglia biancoverde.

La Roma sarebbe rimasta stregata dal calciatore argentino, tanto da voler provare a prenderlo già da gennaio. Il Betis chiede almeno 25 milioni di euro per farlo partire, in virtù di un contratto in scadenza nel 2024. La stampa spagnola è in estasi per lui, tanto da vederlo come uno dei giocatori in possibile partenza già nei prossimi mesi.

Concorrenza per lui

Sul giocatore del Betis non c’è solo la Roma, ma anche il Milan e non solo. All’estero sembra crearsi una fila per il giocatore del Betis, con anche Atletico Madrid e Liverpool pronte a farsi sotto per lui. Per i colchoneros sarebbe un’espressa richiesta di un suo connazionale: Diego Simeone. Il Cholo vedrebbe nel mediano biancoverde uno dei possibili centrocampisti fulcro del suo Atletico Madrid e potrebbe provare già da gennaio a prenderlo.

Il Liverpool invece starebbe monitorando la situazione per poter provare a prendere il calciatore il prima possibile. L’argentino prenderebbe il posto di un altro sudamericano: Arthur. Il brasiliano sta deludendo nella sponda rossa del merseyside, tanto che potrebbe tornare presto in Italia a vestire il bianconero. Negli scorsi mesi anche la Roma aveva sondato il calciatore ex Barcellona, con la Juventus che aveva provato ad inserirlo nella trattativa per Zaniolo.