La Roma monitora un profilo che piace molto al Napoli

Il Napoli si gode questa sosta dei mondiali sostando al primo posto in classifica. Cristiano Giuntoli, anche grazie alla prestazione della squadra, ha ribadito che a Gennaio il Napoli non farà mercato. Con tutta probabilità non ci sarà nessun colpo in entrata e probabilmente potrebbe essere ceduto un calciatore. Tuttavia gli azzurri continuano ad osservare i giovani giocatori interessanti che ci sono in Italia ed in Europa.

Fari puntati sul centrocampista danese del Lecce Morten Hjulmand. Il capitano giallorosso ha ottime qualità fisiche ed è dotato di una buona tecnica. Sul calciatore del Lecce però non ci sarebbero solo gli occhi di Giuntoli, difatti, anche Mourinho vuole portare Hjulmand a Roma. La squadra della capitale non ha avuto garanzie fisiche dal nuovo arrivo Georginio Wijnaldum e quindi guarda sul mercato.

Hjulmand è un calciatore classe ’99 cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen. Viene acquistato nel 2018 dall’Admira Wacker M., squadra con la quale fa l’esordio in Bundesliga Austriaca ed in Europa League. Due anni fa, nel Gennaio 2021, si trasferisce al Lecce in Serie B e l’anno seguente diventa uno dei protagonisti della promozione in A dei salentini.

Il cartellino di Hjulmand viene valutato intorno ai 20 milioni di euro. Non sappiamo se la società giallorossa vorrà sborsare una cifra del genere per il danese. Anche perché, probabilmente, il direttore sportivo Pinto regalerà a Mourinho già due nuovi calciatori nel mercato invernale: un difensore e un attaccante.

L’attaccante in questione è un giocatore seguito anche dal Napoli nei mesi precedenti, stiamo parlando di Ola Solbakken. Il calciatore norvegese potrebbe arrivare a Roma a dicembre, visto che il suo contratto con il Bodo va in scadenza proprio il prossimo mese. Mentre in difesa l’obiettivo della Roma è Jose Maria Gimenez dell’Atletico Madrid.