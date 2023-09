La Roma pensa a Eric Dier per gennaio?

La Roma sarebbe interessata a ingaggiare il difensore del Tottenham Eric Dier nella finestra invernale di calciomercato

Il futuro di Dier nel Nord di Londra è attualmente incerto e il suo contratto scadrà a fine stagione. L’inglese è stato accostato a un trasferimento nella finestra di mercato estiva, ma alla fine la partenza non si è concretizzata.

Dier non si è ancora messo in luce sotto la guida di Ange Postecoglou, capo del Tottenham, dopo essere sceso di livello in questa stagione. In estate gli Spurs hanno rafforzato la linea arretrata con l’arrivo di Micky van de Ven dal Wolfburg e del giovane Ashley Phillips dal Blackburn Rovers.

Postecoglou ha preferito utilizzare Van de Ven e Cristian Romero come coppia di difensori centrali di prima scelta nelle fasi iniziali della nuova stagione. Dopo essere stato fuori dalle prime quattro squadre della Premier League, Dier è apparso in panchina nelle ultime due partite. Tuttavia, il 29enne è ancora in attesa di fare la sua prima apparizione stagionale, e ottenere un tempo di gioco potrebbe rivelarsi difficile dopo l’impressionante stato di forma di Van de Ven e Romero.

Ultime dalla Premier

Sebbene Postecoglou abbia insistito sul fatto che Dier rientra ancora nei suoi piani, il giocatore potrebbe essere tentato di giocare regolarmente altrove. Secondo Calciomercato, la Roma ha individuato in Dier un potenziale obiettivo per il mercato di gennaio. Il club di Serie A sta cercando di rafforzare le proprie opzioni difensive dopo la partenza estiva di Roger Ibanez e i persistenti problemi di infortunio di Chris Smalling.

Jose Mourinho, capo della Roma, conosce bene le doti di Dier dopo aver lavorato con il difensore quando era manager del Tottenham. Se da un lato la Roma è interessata a portare Dier in Italia, dall’altro ha individuato in Oumar Solet dell’RB Salisburgo una potenziale alternativa. Dier, arrivato al Tottenham dallo Sporting Lisbona nel 2014, ha collezionato 360 presenze nella competizione.