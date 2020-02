La Roma pensa a Lingard: l’attaccante è in uscita dallo United

Chiusa la sessione invernale di mercato con l’arrivo di Ibanez, Villar e Carles Perez, la Roma è già proiettata alla prossima estate. L’obiettivo del direttore sportivo Petrachi è rinforzare la rosa di Fonseca e in particolar modo il reparto avanzato.

PARTENZE – Probabile che a fine stagione siano in molti a lasciare la capitale, in uscita ci sono Pastore, Perotti e Mkhitaryan. Quest’ultimo è in prestito secco, ma fino a questo momento è stato più ai box che in campo e difficilmente la Roma si muoverà per confermarlo, salvo colpi di scena.

OBIETTIVO – Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Petrachi per l’attacco starebbe pensando a Jesse Lingard, 27enne esterno offensivo del Manchester United. L’inglese è in scadenza di contratto nel 2021 con l’opzione di prolungamento di un anno, ma per i Red Devils non è un punto fermo e può partire.

CIFRE – Al momento il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, ma oltre ai giallorossi sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Si preannuncia un acceso duello tra i due club.