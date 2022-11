La Roma pensa al prestito di Fosu-Mensah

Fosu-Mensah è il nuovo possibile profilo che i giallorossi starebbero osservando per la fascia difensiva. La Roma vuole sopperire alla possibile partenza di Karsdorp

Fosu-Mensah è un calciatore che José Mourinho conosce di già e anche bene. L’attuale terzino del Bayer Leverkusen sembra essere un’esplicita richiesta dell’allenatore portoghese, che lo vorrebbe per sostituire il partente Rick Karsdorp.

La situazione del giocatore olandese non sembra raffreddarsi e, anzi, il popolo giallorosso sembra scaldarsi con il passare dei giorni. Alcuni tifosi sarebbero andati anche sotto casa sua dove, per fortuna, non è successo nulla di violento. Intanto Mourinho e Tiago Pinto progettano l’arrivo di Fosu-Mensah.

Possibile arrivo in prestito?

Attualmente il terzino sta vivendo una buona stagione in Germania, tanto da rialzare le proprie quotazioni in ottica mercato dopo la disastrosa esperienza al Manchester United. Esperienza dove ha potuto avere come allenatore anche José Mourinho, che potrebbe ora riaverlo in giallorosso.

Il calciatore olandese sembra gradire le avances dei giallorossi, con quest’ultimi che potrebbero richiedere un prestito al Bayer Leverkusen. I tedeschi sarebbero ben disposti a parlarne, a costo però che si parli di un obbligo di riscatto. I margini di trattativa per un diritto di riscatto ci sono, ma la Roma sembra intenzionata a fare comunque più di un tentativo per il mercato di gennaio. Il calciatore potrebbe dunque ricongiungersi con José Mourinho, che ritroverebbe un calciatore che conosce tanto, tanto bene. A gennaio si saprà di più, intanto il Bayer Leverkusen si gode un talento in netta crescita e che può solo migliorare.