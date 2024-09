La Roma pensa di prolungare il contratto di Pisilli fino al 2029

La Roma sembra voglia rinnovare il contratto di Niccolò Pisilli fino al 2029. Il giovane sta esplodendo sotto la gestione di Ivan Juric

La Roma ha trovato la sua nuova stella in Niccolò Pisilli: il 20enne centrocampista ha fatto la differenza nella vittoria di ieri contro il Venezia, regalando alla Roma un colpo di testa vincente per il 2-1 finale.

Nelle ultime settimane, Pisilli è emerso come una presenza fissa nelle rotazioni della Roma, esordendo per la prima volta nella partita contro la Juventus. Alla luce dei suoi recenti exploit, il giornalista italiano Nicolò Schira riporta in esclusiva che la Roma sta già pensando di prolungare il contratto di Pisilli: il club starebbe lavorando a un nuovo accordo fino al 2029.

Convocato anche in nazionale?

Grandi novità per il giovane Niccoló Pisilli, eroe della Roma nella vittoria di ieri contro il Venezia per 2-1. Dopo averlo monitorato per settimane, il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha deciso di inserire Pisilli nei suoi piani. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il ct della Nazionale inserirà Pisilli nella lista dei convocati per l’imminente pausa internazionale.

La decisione arriva alla luce dell’ascesa di Pisilli come opzione affidabile per la Roma. Infatti, come detto, il giovane sta dimostrando grande talento e si sta ritagliando un posto di rilievo all’interno della rosa giallorossa. La rete di ieri è solo uno dei tanti traguardi che il giovane sembra stia raggiungendo, visto che è in pianta stabile all’interno dei grandi da inizio stagione. Prima De Rossi, ora Ivan Juric: il giovane è pronto a fare il meglio per il proprio allenatore.