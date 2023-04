La Roma potrebbe beffare il Barcellona per Ndicka

Il difensore centrale lascerà l’Eintracht Francoforte come free agent in estate. Un’opportunità di mercato a cui il Barça è interessato, anche se la Roma sta spingendo molto dall’Italia

Con la sua situazione finanziaria (a causa del Fair Play) che rappresenta un handicap eccessivo, il FC Barcelona non ha smesso di impegnarsi per definire la sua tabella di marcia sul mercato. Il tutto, ovviamente, con l’obiettivo di promuovere l’inserimento di nuovi giocatori a costo zero. E Mateu Alemany, direttore del calcio del FC Barcelona, ha il suo bel da fare.

Secondo i giornalisti Fabrizio Romano e Nicolò Schira, Evan NDicka è destinato a essere ceduto in estate. Il difensore dell’Eintracht Francoforte lascerà i campioni in carica dell’Europa League al termine della stagione in corso. Tuttavia, i blaugrana non sono soli in questa offerta.

La Roma si muove per Evan NDicka

Il motivo è semplice: la Roma è in una posizione di forza per fare un’offerta per il difensore centrale, con un’offerta di 2,5 milioni di euro a stagione per il giovane dell’Eintracht. All’Eintracht viene offerto un compenso di 2,5 milioni di euro a stagione, ma c’è anche la tentazione della Premier League, dove l’offerta del Liverpool è già stata presa in considerazione.

In realtà, sembra che fino a tre squadre inglesi stiano seguendo la pista del francese. I giallorossi, vincitori della Conference League, sono fermamente convinti di poter portare il difensore nella capitale italiana. Detto questo, anche il Barcellona non ha intenzione di abbandonare la battaglia per la firma di Evan NDicka in estate.