La Roma potrebbe muoversi per Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer è improvvisamente un uomo senza squadra: il versatile centrocampista austriaco potrebbe trovare una nuova vita sotto José Mourinho?

Se la Roma è alla ricerca di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, più per sentito dire che per fatto, non ci vorrà molto prima che la società giallorossa sposti lo sguardo altrove per cercare di rinforzare il centrocampo di José Mourinho. E se c’è una cosa che sappiamo di Mourinho è questa: se sei un giocatore tenace e abile, troverai presto un posto speciale nel cuore dello Special One.

Ecco Marcel Sabizter che, secondo il Corriere dello Sport, è l’ultimo nome collegato a un trasferimento nella Città Eterna. Sebbene non sia esattamente un estraneo alle voci di mercato della Roma, con il club giallorosso così intensamente concentrato su Frattesi e con Mourinho che ha fatto una telefonata al centrocampista del Paris Saint Germain Marco Verratti, vedere il nome di Sabitzer spuntare è stato comunque un po’ sorprendente.

Possibile trasferimento

Sabizter, centrocampista austriaco di 29 anni, ha effettuato un trasferimento al Bayern Monaco per 15 milioni di euro nel giorno della scadenza del calciomercato del 2021, grazie alla sua impressionante partecipazione a Euro 2020 (giocata nell’estate del 2021). Tuttavia, come spesso accade quando giocatori bravi ma non eccelsi passano a grandi club, Sabitzer ha trascorso più tempo in panchina che in campo, disputando solo 900 minuti in Bundesliga nella stagione 2021-2022.

Sebbene Sabitzer abbia provato a giocare nella stagione successiva, i tedeschi hanno presto ceduto l’austriaco in prestito al Manchester United lo scorso gennaio. Invece di trovare una nuova prospettiva di vita, Sabitzer ha trovato la vita nel nord dell’Inghilterra altrettanto frustrante della Baviera, facendo solo 11 presenze in Premier per un totale di 627 minuti la scorsa primavera.

Non potendo trovare spazio all’Allianz Arena, Sabitzer probabilmente trascorrerà la prossima stagione in prestito, tanto da spingere il Corriere a collegarlo alla Roma, che potrebbe prelevare il versatile centrocampista per la prossima stagione.