La Roma propone Okafor come pedina di scambio con il Milan per Abraham

La Roma avrebbe richiesto l’attaccante del Milan e della Svizzera Noah Okafor come parte di un potenziale scambio con i rossoneri per l’attuale attaccante giallorosso Tammy Abraham

Il Milan sta lavorando sia per Alvaro Morata che per Abraham per coprire il vuoto lasciato dalla recente partenza di Olivier Giroud, ma l’accordo per lo spagnolo è al momento più vicino di quello per l’inglese e sarebbe già chiuso.

Secondo i recenti aggiornamenti, la Roma deve vendere Abraham per una cifra minima di 17 milioni di euro per evitare una minusvalenza. Il Milan, invece, vorrebbe ingaggiare Abraham in prestito o nell’ambito di uno scambio di giocatori.

La Roma chiede Okafor al Milan

Sebbene Alexis Saelemaekers e Luka Jovic fossero stati indicati in precedenza come giocatori che il Milan potrebbe rendere disponibili per un trasferimento quest’estate, la Roma ha chiesto Okafor come parte di un potenziale affare per Abraham, secondo quanto riportato da Calciomercato.com.

Lo svizzero è arrivato al Milan solo la scorsa estate, ma si è trovato spesso a fare da spalla a Rafael Leao sulla sinistra o da centravanti di riserva. Al momento, però, non è detto che si assicuri un posto da titolare né sulla fascia sinistra né in avanti, soprattutto se il Milan dovesse arrivare un rinforzo nel ruolo di n. 9. Nonostante ciò, il rossonero ha chiesto alla Roma di poter essere ceduto in estate. Ciononostante, i rossoneri sarebbero intenzionati a mantenere Okafor, considerato ancora un elemento di valore della rosa della prima squadra e i rossoneri vorrebbero addirittura trattenerlo con un rinnovo.