La Roma prova a strappare Chiesa alla Juventus

Come anticipato già qualche giorno fa, la Roma vorrebbe strappare Federico Chiesa alla Juventus e avrebbe già pronta un’offerta

Sesta classificata, a pari merito con l’Atalanta, ma la stagione della Roma potrebbe chiudersi ancora alla grande. Anche se vivranno un momento molto difficile in Europa League, visto che saranno costretti a rimontare dallo 0-2 in casa del Bayer Leverkusen che non ha ancora perso una partita in questa stagione, i giallorossi potranno andare in Champions League se riusciranno a finire tra i primi cinque posti del tabellone di Serie A.

In questo senso la Roma cercherebbe un acquisto decisivo per la prossima stagione in Champions League. Come sottolinea la copertina del ‘Corriere dello Sport’, si tratterebbe di Federico Chiesa , stella della Juventus e della nazionale azzurra. Svincolato tra 13 mesi, l’esterno si posiziona come obiettivo primario per la squadra della Capitale.

Obiettivo primario per Daniele De Rossi

Chiesa, che sta vivendo una delle sue migliori stagioni tra le fila della Vecchia Signora (8 gol e 3 assist in 33 partite) è la priorità per Daniele de Rossi, confermato sulla panchina romanista fino al termine della prossima stagione. De Rossi fissa già i suoi obiettivi per migliorare la Roma.

Federico Chiesa, in caso di cessione da parte della Juventus nella prossima sessione di calciomercato, costerà circa 40 milioni a chi vorrà acquistarlo. Cifra potenzialmente abbassabile, ma con la Roma che difficilmente spenderà così tanto per un singolo giocatore. Più probabile un approccio se i giallorossi dovessero trovare un accordo a zero che, al momento, sembra difficile per loro.