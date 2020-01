La Roma punta Bernardeschi: l’esterno della Juventus apre all’addio

Il brutto infortunio di Nicolò Zaniolo costringe la Roma a tuffarsi sul mercato per prelevare un esterno per l’attacco di Paulo Fonseca. Il direttore sportivo Petrachi era pronto a chiudere lo scambio Politano-Spinazzola, ma alla fine la trattativa è saltata e il direttore sportivo giallorosso è alla ricerca di nuove alternative.

NUOVO NOME – Nelle ultime ore sono stati accostati ai giallorossi i nomi di Shaqiri e Januzaj, ma, stando a quanto riportato stamani da Il Tempo, nel mirino ci sarebbe anche Federico Bernardeschi. Secondo il quotidiano, però, la trattativa non è semplice.

OPPORTUNITA‘ – L’ex esterno della Fiorentina ha trovato spazio in questo inizio di stagione con Maurizio Sarri, ma non ha convinto. Più volte è stato adattato a mezzala e le prestazioni ne hanno risentito. Per la società non è incedibile e la Roma vuole approfittarne.

GRADIMENTO – Stando quanto trapela da fonti vicine all’entourage del giocatore, Bernardeschi ha aperto alla possibilità di approdare nella capitale, ma l’ostacolo più grande da superare è la richiesta della Juventus, che per liberarlo chiede almeno 30 milioni. L’idea della Roma sarebbe quella di mettere sul piatto un prestito con diritto od obbligo di riscatto.