La Roma punta l’attenzione sull’attaccante del Rosario Alejo Veliz

Il 19enne attaccante di Rosario è stato in passato accostato al Milan, ma il suo club è a corto di fondi e potrebbe spianare la strada all’arrivo nella Roma

Dopo mesi di inseguimento di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, frenati dalla triste realtà finanziaria, la ricerca di un nuovo centravanti ha portato la Roma in Sudamerica. Se un tempo la ricerca di un centravanti in Sudamerica era il pane quotidiano del club, questa volta sa di disperazione.

Ai tempi di Walter Sabatini, il club giallorosso era solito prelevare talenti dai campionati argentino e brasiliano per arrotondare i margini della rosa, ma con Tiago Pinto che non è riuscito ad assicurarsi i suoi obiettivi principali, il club potrebbe non avere altra scelta se non quella di lanciare i dadi su un adolescente prodigio.

Un giovane prodigio

Come raccontato da La Repubblica, la Roma oltre a seguire Marcos Leonardo, ha rivolto le sue attenzioni ad Alejo Veliz. Attaccante di 19 anni, Veliz si è messo in luce con il Rosario la scorsa stagione da diciottenne, segnando sei gol nella stagione 2022, ma nel 2023 ha dato il meglio di sé, segnando 11 gol in poco più di 1.700 minuti.

Valutato 15 milioni di euro dal Rosario, Véliz è stato inizialmente accostato al Milan, ma secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma avrebbe già avviato una trattativa con Rosario. Tuttavia, in un colpo di scena malato, Rosario, proprio come la Roma, non è l’immagine della salute finanziaria, quindi i giallorossi potrebbero essere in grado di approfittare della controparte argentina.