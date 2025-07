La Roma punta un obiettivo di mercato del Napoli

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato estivo alla ricerca di rinforzi per le fasce. Tra i profili seguiti dalla dirigenza giallorossa spunta anche quello di Eljif Elmas, vecchia conoscenza del campionato italiano, attualmente tornato al Lipsia dopo il mancato riscatto da parte del Torino. Il centrocampista macedone rappresenta una possibilità concreta, grazie alla sua duttilità e alla conoscenza della Serie A.

Tuttavia, il vero sogno di mercato della Roma sembra essere un altro: secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratterebbe di Antonio Nusa. Il giovane talento norvegese, anch’egli di proprietà del Lipsia, era già stato accostato in passato al Napoli, segno del suo valore e del potenziale che molti club europei gli riconoscono. Nusa è un esterno offensivo dotato di grande velocità e tecnica, caratteristiche che farebbero comodo al gioco del nuovo allenatore Gasperini.

Il costo del cartellino non è certo contenuto: si parla di una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Un investimento importante, ma non del tutto fuori portata per un club che punta a tornare stabilmente nelle zone alte della classifica. Un punto a favore dell’operazione, però, è rappresentato dallo stipendio del calciatore: Nusa percepisce attualmente 800 mila euro netti a stagione, una cifra piuttosto contenuta rispetto agli standard della Serie A.

Le relazioni tra la Roma e il Lipsia sono buone, e questo potrebbe agevolare la trattativa. Già nella scorsa stagione le due società avevano trovato un’intesa per il trasferimento di Angeliño, arrivato nella Capitale per soli 5 milioni di euro. Un precedente che lascia ben sperare in vista di un possibile affare anche per Nusa.

In attesa di sviluppi concreti, la tifoseria romanista può continuare a sognare un colpo di qualità per l’attacco. Nusa rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro, con il potenziale di diventare uno dei protagonisti del progetto giallorosso. La palla ora passa alla dirigenza, chiamata a trasformare il sogno in realtà.