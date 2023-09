La Roma sarebbe pronta a trattare Sallai

I giallorossi si stanno già muovendo sul mercato dei trasferimenti in vista dell’inverno e sono in trattativa per ingaggiare l’attaccante del Friburgo Roland Sallai

Mourinho non ha nascosto la mancanza di opzioni nella rosa della Roma e spera di vedere arrivare un nuovo attaccante entro il mercato di gennaio, togliendo un po’ di pressione su quello che al momento sembra un reparto abbastanza in crisi nonostante la vittoria contro l’Empoli.

La Roma sarebbe intenzionata a prendere Sallai in Inverno e sta discutendo con il Friburgo, che ha già avviato una trattativa. Anche Siviglia e Lazio sono interessate al 25enne attaccante ungherese, che potrebbe costare circa 14-15 milioni di euro. Giocatore duttile e intelligente, Sallai è in grado di giocare come ala su entrambi i lati o in un ruolo più centrale. Per ora sono solo sondaggi, più avanti si vedrà.

Le ultime

