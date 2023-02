La Roma sfida la Juventus sul mercato

I giallorossi sarebbero pronti a sfidare la Juventus per alcuni giocatori. Pronto l’acceso duello sul mercato

Non solo Frattesi, la Juventus e la Roma potrebbero sfidarsi sul mercato per altri giocatori. Infatti, i bianconeri avrebbero puntato altri due obiettivi giallorossi, che potrebbero creare attriti in ottica estiva.

Il calciomercato, si sa, crea sempre grandi emozioni e questa volta potrebbe ritrovarsi a creare scintille tra le due società. La Roma vuole a tutti i costi rafforzarsi, con una Juventus che dovrà necessariamente ripartire da zero dopo la penalizzazione pesante in campionato.

Ecco chi sono

Juvelive.it fa il punto della situazione: “La Juventus starebbe seguendo Vicario dell’Empoli. Giocatore che ha saputo mettersi in risalto, non poco, in questa stagione. Un portiere dalla qualità sublime che adesso è già pronto a fare la differenza in una grande realtà calcistica. Ma dopo Vicario c’è anche il profilo di Baldanzi finito, di conseguenza, in cima alla lista del futuro. Insomma, una triplete di tutto prestigio per l’entourage mercato dei bianconeri cha vede il futuro sempre più legato all’Italia con profili già pronti, da subito, a fare la differenza. I giallorossi si muovono in contemporanea sull’obiettivo comune, cioè Frattesi. Secondo, infatti, l’indiscrezione, il centrocampista italiano è uno degli obiettivi prioritari visto il suo passato proprio con la maglia della squadra della Capitale, un ritorno a Roma possibile così com’è possibile, anche, l’approdo a Torino, soprattutto se alla Juventus dovessero liberarsi posti importanti come quello di Rabiot in scadenza a fine stagione“.